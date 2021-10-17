Во Львове вследствие отравления угарным газом погибли двое людей

Два человека погибли во Львове в результате отравления угарным газом, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, инцидент произошел 16 октября приблизительно в 12:40 в трехэтажном жилом доме по улице Ярослава Мудрого.

"В квартире первого этажа трехэтажного жилого дома были найдены тела двух человек (62-летнего мужчины и 70-летней женщины) без признаков жизни", - указано в сообщении департамента.

Квартира оборудована газовой колонкой и газовой печью. Проводится расследование.

В период между 12 и 16 октября во Львовской области зафиксировали 16 случаев отравления угарным газом.