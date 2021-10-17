События

06:04 17.10.2021

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября – Садовой

2 мин читать
Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября – Садовой

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных мер с 18 октября, сообщил на своей странице в "Фейсбук" городской голова Андрей Садовой.

"Сложные времена требуют непростых и оперативных действий… С 18 октября Львов буде жить по новым карантинным правилам", – написал Садовой.

В частности, школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Кроме того, принято решение запретить массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.

"Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с сертификатом вакцинации или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест", - отметил Садовой.

Он уточнил, что объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов. Заполненность – до 50% от площадей, не более 4 человек за столиком.

"Если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с первого ноября учреждения общепита смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом", – подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста. При этом заполняемость спортзалов не может превышать 50% от площадей.

Теги: #львов #карантин #усиление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:49 16.10.2021
Полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала во Львове

Полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала во Львове

11:07 15.10.2021
В результате пожара во Львове погибли три человека

В результате пожара во Львове погибли три человека

06:53 14.10.2021
Во Львовской области усиливают карантинные меры – решение комиссии по СЧ

Во Львовской области усиливают карантинные меры – решение комиссии по СЧ

17:46 13.10.2021
Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

10:21 13.10.2021
Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

16:10 12.10.2021
На стадион "Арена-Львов", где вечером состоится матч Украина-Босния и Герцеговина, будут пускать только вакцинированных или имеющих негативный тест на COVID-19

На стадион "Арена-Львов", где вечером состоится матч Украина-Босния и Герцеговина, будут пускать только вакцинированных или имеющих негативный тест на COVID-19

09:36 09.10.2021
Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

Кулеба и Чавушоглу встретились с украинскими и турецкими бизнесменами во Львове

04:56 08.10.2021
Троих жителей Львова будут судить за подделку негативных тестов на COVID-19

Троих жителей Львова будут судить за подделку негативных тестов на COVID-19

19:24 07.10.2021
С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

С 10 октября в Харькове ужесточаются карантинные ограничения

02:04 07.10.2021
В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

В Запорожье райсуд ввел карантинные ограничения из-за заболевания сотрудников COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

СБУ задержала членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на банки и инкассаторов в Запорожье

В Украине за сутки зафиксировано 12 983 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии пройдут местные выборы

В Запорожье с 18 октября вводится "красный" уровень эпидопасности и допограничения

США готовятся провести в районе Тихого океана ракетный пуск

В Харькове полиция ищет взрывчатку в торговых центрах

Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

В Харькове пенсионерку загрызли собаки, полиция открыла дело

Первая новейшая стратегическая атомная подлодка класса "Колумбия" обойдется США в $8,5 млрд

США в ближайшие полтора года планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Арахамия в поддержку Саакашвили: Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома

Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА