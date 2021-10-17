В Харькове полиция ищет взрывчатку в торговых центрах

Полиция проверяет информацию о минировании четырех торговых центров в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, электронное письмо с уведомлением о том, что в них заложена взрывчатка, поступила в полицию около 20:30.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления... В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.