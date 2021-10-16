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21:44 16.10.2021

Первая новейшая стратегическая атомная подлодка класса "Колумбия" обойдется США в $8,5 млрд

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Первая новейшая стратегическая атомная подлодка класса "Колумбия" обойдется США в $8,5 млрд

Первая разрабатываемая новейшая американская стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, будет стоить около 8,5 млрд. долл., следует из рассматриваемых документов в Конгрессе США.

Средства на закупку первой такой субмарины уже выделены, и идет ее строительство. Произведен также взнос на строительство второй такой подлодки.

Эти стратегические ракетоносцы должны сменить устаревшие субмарины класса Ohio. Всего к 2031 году должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Traident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения. Подлодки заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Traident II D5.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

По данным документов Конгресса, всего на программу замены подлодок в предстоящие годы предполагается потратить 109,8 млрд. долл.

Создаваемые перспективные стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42-летний срок службы. Строительство осуществляется на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

ВМС США подчеркивают, что программа строительства новых подводных ракетоносцев класса Columbia в данный момент является приоритетной для американских стратегических ядерных сил.

Теги: #подлодки #сша #строительство
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