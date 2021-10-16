В Латвии отмечен антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В странах Балтии за сутки зафиксировано 6737 новых заражений коронавирусом, накануне было выявлено 6155 случаев.

В Латвии подтверждены 2799 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии. 12 пациентов с коронавирусом скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневная кумулятивная заболеваемость увеличилась за сутки с 1110,4 до 1195,4 случая на 100 000 населения - это самый высокий показатель с начала пандемии.

Накануне было выявлено 2142 новых заражения.

Всего в Латвии COVID-19 лабораторно подтвержден у 183 239 человек, 2881 человек с этим заболеванием умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, количество латвийцев, полностью вакцинированных от COVID-19 или начавших курс вакцинации, превысило миллион.

До 15 октября включительно 1 006 454 человека в Латвии получили первую вакцину или однократную вакцину "Johnson&Johnson", а 925 754 человека прошли курс вакцинации.

Соответственно, 53,47% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 49,18% завершили процесс вакцинации.

В Литве за минувшие сутки были выявлены 2700 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1095,6 случая.

Накануне в стране были выявлены 2736 новых заболевших.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5406 человек.

В Эстонии за сутки положительный результат дали 1238 тестов на коронавирус, скончались семеро инфицированных пациентов, сообщает в субботу BNS со ссылкой на департамент здоровья.

Днем ранее было выявлено 1277 новых случаев.

Из 1238 положительных тестов 811 принадлежат невакцинированным пациентам.

За сутки ввели 2440 доз вакцины, всего введено 1 398 698 доз. Иммунизация взрослого населения Эстонии составляет 68%.