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12:00 16.10.2021

В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

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В РФ новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 33,2 тыс. человек, максимальные за пандемию 1002 смерти

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый антирекорд за пандемию; умерли за сутки 1 тыс. 002 пациента, что является максимальным значением за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 979 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах: в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 3 тыс. 088 новых случаев, накануне сообщалось о 2 тыс. 632, в Московской области - 2 тыс. 403 (2 тыс. 110 было 15 октября), в Самарской области 838 случаев, в Нижегородской - 706, в Воронежской - областях - 671. Именно эти регионы замыкают пятерку субъектов с наибольшим приростом.

Москва "возглавляет" этот список, но в столице, по данным субботы, число суточных выявлений хоть и остается самым большим - 6 тыс. 545 новых заражений, тем не менее, это на 86 случаев меньше, чем в пятницу (6 тыс. 631).

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 1 тыс. 002 летальных исхода от коронавируса, это максимальное значение за пандемию.

Больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 тыс. 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 тыс. 883 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 637 выздоровевших приходится на Москву.

Теги: #рф #коронавирус
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