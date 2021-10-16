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04:35 16.10.2021

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

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В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов

В Оболонском районе Киева водитель грузовика сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, они госпитализированы, сообщает отдел коммуникаций полиции Киева в пятницу.

"Водитель грузовика "МАН"… находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали руководителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - указано в сообщении.

В результате происшествия, пострадавших госпитализировали в больницу.

Отмечается, что прибор драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: #киев #дтп #пешеходы
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