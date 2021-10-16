Минздрав будет расширять список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

"Минздрав во исполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - сказал Ляшко.

При этом, в следующую волну будет рассматриваться вопрос вакцинации органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения.

По словам министра, первый документ уже зарегистрирован, по второму "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".

"Я думаю, неделю - 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины 7 октября утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.