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00:39 16.10.2021

Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

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Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

 

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент настаивает, что должно быть на законодательном уровне решен вопрос, когда люди за такие преступления (контрабанда – ИФ) должны отправляться в тюрьму. На сегодняшний день у нас чрезмерно либеральное законодательство. Люди пользуются … Президент сегодня (на заседании СНБО – ИФ) дал поручение, что необходимо на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким способом сделать так, чтобы (контрабандисты – ИФ) отправлялись в тюрьмы. Более того, 20 лет нужно за это давать", - рассказал Данилов журналисту в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Он также отметил, что вопрос о контрабандистах на контроле у президента.

"Представители Офиса президента на следующей неделе проведут соответствующие встречи с главой таможни, министром финансов, главой СБУ, представителями аппарата СНБО. Там будет обсуждаться вопрос усиления кадрового потенциала работы украинской таможни", - сказал Данилов.

"Некоторые особы потеряют свои должности", - добавил он.

Теги: #тюрьма #срок #контрабанда
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