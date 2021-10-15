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20:35 15.10.2021

В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

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В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердили стратегию биологической безопасности и защиты страны, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Второй вопрос, который сегодня рассматривался СНБО – это стратегия биозащиты. Вы знаете, что COVID и другие болезни, которые сегодня есть в мире, к большому сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с теми, вызовами, которые есть", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Теги: #снбо #биобезопасность #стратегия
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