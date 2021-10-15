События

11:07 15.10.2021

В результате пожара во Львове погибли три человека

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Три человека погибли в результате пожара во Львове, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером 14 октября на стоянке крупногабаритных автомобилей и техники по улице Городоцкой.

Сообщение о пожаре в вагончике размером 3х4 метра поступило в службу спасения в 21:18 14 октября. На момент прибытия пожарных вагончик был охвачен огнем. Пожар потушили в 21:40.

"После ликвидации пожара и осмотра вагончика внутри обнаружили тела трех человек" - указано в сообщении.

Личности погибших и причины пожара устанавливают.

Теги: #львов #жертвы #украина #пожар
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