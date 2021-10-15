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10:21 15.10.2021

Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму

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Украина осуждает проведение Россией переписи населения в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают проведение Россией переписи населения на территории аннексированного Крыма и заявляют о своем праве применения реторсий, сообщила пресс-служба МИД.

"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.Севастополь. Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии аннексированного Крыма, распространения на его территорию действие российского законодательства.

"Подчеркиваем, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийского переписи", - подчеркнули в дипведомстве.

Также отмечается, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации раз подтвердили непризнание любого изменения статуса АР Крым и Севастополя и готовы решительно противодействовать любым односторонним попыткам изменить международный порядок, основанный на верховенстве права.

Вместе с тем, в МИД Украины отметили, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, а также правозащитных неправительственных организаций.

"Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты", - резюмировали в пресс-службе министерства.

 

Теги: #рф #крым #перепись_населения #украина #мид
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