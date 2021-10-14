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08:20 14.10.2021

В Украине за сутки зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 18 881 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло. За сутки вакцинировано 164 387 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего за сутки 13 октября 2021 в Украине: 164 387 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы – 78 465 человек. Зафиксировано 18 881 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 633 человека; летальных случаев - 412; выздоровели – 7 630 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине сделано более 14 млн прививок.

Днем ранее, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, 10 октября сообщалось о 11 344 новых инфицированных, 9 октября за сутки зафиксировано 15 908 новых случаев заболевания COVID-19, 8 октября за сутки зафиксировано 16 362 новых случая заболевания СOVID-19, 7 октября 2021 в Украине сообщили о 15 125 новых случаях, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 597 275 человек, выздоровели 2 311 991 человек, летальных случаев - 59 935.

С начала прививочной кампании привито 7 774 486 человек, из них получили одну дозу – 7 774 484 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 349 739 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 124 223 прививки.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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