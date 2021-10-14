Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному предоставлено домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.