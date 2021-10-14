События

07:25 14.10.2021

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

1 мин читать
Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 13 октября, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военному предоставлено домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 13.10.2021
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

07:13 13.10.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

17:45 12.10.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

07:07 12.10.2021
Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

Российские наемники девять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военный

17:22 11.10.2021
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец

07:17 11.10.2021
Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

18:09 10.10.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

07:18 10.10.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня

17:54 09.10.2021
Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

07:35 09.10.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен один военный

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен один военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Папа Римский открыл путь к беатификации одного из своих предшественников - Иоанна Павла I

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

ПОСЛЕДНЕЕ

14 октября: Какой сегодня праздник

Во Львовской области усиливают карантинные меры – решение комиссии по СЧ

Украинские пограничники получили помощь от НАТО

В Молдове впервые за полгода зарегистрировано более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Зеленский поддержал изменения в законодательство о приобретении лекарственных средств

Посольство США в Украине обнародовало инструкцию по лотерее "зеленая карта" на 2023 год на украинском языке

Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году - опрос

Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

ВОЗ представила группу ученых, которые займутся исследованием происхождения COVID-19

Шмыгаль: Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА