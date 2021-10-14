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02:09 14.10.2021

Посольство США в Украине обнародовало инструкцию по лотерее "зеленая карта" на 2023 год на украинском языке

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Посольство США в Украине обнародовало инструкцию по лотерее "зеленая карта" на 2023 год на украинском языке

Посольство США в Украине распространило инструкцию по лотерее "зеленая карта" (Green Card) на 2023 на украинском языке.

"Лица, которые отбираются программой (победители), должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность статуса постоянного жителя США", - сказано в обнародованном документе.

Согласно документа, в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз. Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.

Инструкция содержит требования к претендентам. Описана процедура подачи заявки на участие в программе. Освещена методика отбора претендентов.

 

Теги: #сша #язык #лотерея
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