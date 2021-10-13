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23:15 13.10.2021

ВОЗ представила группу ученых, которые займутся исследованием происхождения COVID-19

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ВОЗ представила группу ученых, которые займутся исследованием происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в среду список из 26 ученых, которые будут изучать новые вирусы и работать над предотвращением пандемий в будущем, сообщают западные СМИ.

"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Появление новых вирусов, которые способны вызвать эпидемии и пандемии, - это факт природы, и, хотя SARS-CoV-2 стал самым последним таким вирусом, он не будет последним в истории", - добавил глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, именно исследование причин появления новых патогенов "необходимо для предотвращения будущих вспышек".

Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение, что вспышка коронавируса может быть охарактеризована как пандемия.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Большинство ученых изначально считали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.

Теги: #воз #исследование #вирусы
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