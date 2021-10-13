Франция допускает продление "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года

В правительстве Франции не стали исключать возможности продления системы "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года, сообщила радиостанция France Info.

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, пропуска "будут отменены, как только мы сможем это позволить".

Он указал, комментируя возможность продления срока действий пропусков, что "важно иметь в распоряжении те меры торможения (распространения коронавируса - ИФ), которые показали свою эффективность и сохранили десятки тысяч жизней".

Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца сообщению по итогам заседания кабмина в среду, премьер-министр Франции Жан Кастекс представил законопроект, который предполагает продление до 31 июля 2022 года режима действий, направленных на выход из короновирусного кризиса.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Однако в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.