События

18:03 13.10.2021

Франция допускает продление "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года

1 мин читать
Франция допускает продление "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года

В правительстве Франции не стали исключать возможности продления системы "санитарных пропусков" до 31 июля 2022 года, сообщила радиостанция France Info.

По словам представителя правительства Габриэля Атталя, пропуска "будут отменены, как только мы сможем это позволить".

Он указал, комментируя возможность продления срока действий пропусков, что "важно иметь в распоряжении те меры торможения (распространения коронавируса - ИФ), которые показали свою эффективность и сохранили десятки тысяч жизней".

Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца сообщению по итогам заседания кабмина в среду, премьер-министр Франции Жан Кастекс представил законопроект, который предполагает продление до 31 июля 2022 года режима действий, направленных на выход из короновирусного кризиса.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

Однако в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.

Теги: #франция #санитарные_пропуска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 12.10.2021
Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

20:20 11.10.2021
Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

00:24 11.10.2021
Сборная Франции победила Испанию 2:1 и выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Франции победила Испанию 2:1 и выиграла Лигу наций УЕФА

01:14 10.10.2021
Акции протеста против "санитарных паспортов" прошли во Франции и в Италии

Акции протеста против "санитарных паспортов" прошли во Франции и в Италии

13:50 06.10.2021
Во Франции задержан экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один украинец - МИД

Во Франции задержан экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотических веществ, в их числе - один украинец - МИД

10:51 06.10.2021
Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

10:23 04.10.2021
Во Франции обещают в этом году открыть горнолыжные курорты

Во Франции обещают в этом году открыть горнолыжные курорты

19:33 01.10.2021
Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

00:03 01.10.2021
Саркози после вынесенного судом во Франции тюремного приговора обещает бороться до конца

Саркози после вынесенного судом во Франции тюремного приговора обещает бороться до конца

15:32 30.09.2021
Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

Во Франции подростки старше 12 лет должны предъявлять "санитарный пропуск" при посещении ресторанов и кино

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

Власти Киева: каникулы начнутся по графику – с 25 октября

Строительство сервисного центра компании Baykar Makina в Украине может начаться в ноябре - Таран

Минобразования Украины рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником - уполномоченным по вопросам обеспечения прав защитников Украины

Суд отказал Кабмину в открытии кассации на решение о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед ПриватБанком

Медучреждения МВД Украины получили от НАТО техническую помощь для борьбы с COVID-19 на EUR500 тыс.

Во Львове усиливают карантинные меры с 18 октября

ВАКС избрал сыну Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей

МИД поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской

Спикер Рады и президент ПА ОБСЕ обсудили противодействие российской агрессии

"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг

ВСУ задержали военнослужащего российских вооруженных формирований на Донбассе, он подозревается в совершении тяжкого преступления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА