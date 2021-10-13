В Киеве открылась выставка "Цифровое будущее армии"

Выставка вооружения и техники "Цифровое будущее армии" открылась в центре Киева на Михайловской площади возле здания Министерства иностранных дел.

"Тут несколько площадок. Есть техника современной связи, где вы можете убедиться, что мы привлекаем цифровые технологии на этом направлении. Есть техника разведки, есть техника ударная, и не только Вооруженных сил", - сказал министр обороны Украины Андрей Таран журналистам в среду в Киеве.

По его словам, к этой выставке также приобщились представители других силовых структур, в частности Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины и другие.

"Приглашаю всех посетить эту выставку, приглашаю приходить сюда с детьми, приглашаю самим убедиться, что нам есть чем гордиться, что наши Вооруженные силы уже не те, какими были в начале российской агрессии. И, то, что сейчас поступает на вооружение, позволяет нам утверждать о прочности наших Вооруженных сил, о нашей готовности дать решительный ответ любому агрессору, если они решат усилить вооруженное наступление", - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, он выразил надежду на то, что эта техника позволит Украине убедить врага, чтобы он воздержался от расширения вооруженной агрессии.

"Надеемся, эта техника позволит нам убедить также врага, чтобы он воздержался от расширения вооруженной агрессии, позволит нам убедить наших союзников, чтобы они тоже увидели, что мы не ожидаем только помощи от кого-то, мы сами упорно работаем над оснащением и вооружением наших Вооруженных сил", - добавил Таран.

На выставке представлены беспилотные авиационные комплексы, станция контрбатарейной борьбы, противотанковые ракетные комплексы, радиолокационные станции, средства связи и разведки, многоцелевые роботизированные платформы с боевыми модулями, командно-штабные машины. Выставка продлится до 17 октября.