Руководство Администрации президента содействовало поставкам угля из ОРДЛО в 2014-15 гг. - генпрокурор

К вопросам поставок угля в конце 2014 - начале 2015 года с территорий, контролируемых т.н. "ЛНР" и "ДНР", были причастны сотрудники из числа руководства Администрации президента Украины, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и давало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти. Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидным, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий", - написала Венедиктова в своей колонке на сайте "Украинская правда" в среду.

При этом она вновь подчеркнула, что мера пресечения, избранная Печерским райсудом Киева во вторник народному депутату, подозреваемому в государственной измене и содействии терроризму, будет обжалована. Генпрокурор не назвала имени нардепа, но выдвинутые подозрения и мера пресечения указывают на народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

"Офис генпрокурора обжалует меру пресечения, избранную накануне Печерским районным судом. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн. Здесь идет речь о подозрении в тяжких преступлениях - госизмене и содействии террористам. На кону - огромные риски возможного укрытия нардепа и его влияния на соучастников и свидетелей. К тому же не забываем о его связи с представителями РФ и террористических организаций", - написала Венедиктова.

По ее словам, в настоящее время изучаются переговоры бывших сотрудников дипломатических миссий и "чиновников", представлявших интересы "ЛНР" и "ДНР". "На этих записях видно, что нынешний народный депутат обсуждает с руководителями государственных органов РФ вопросы предоставления преференций по поставкам угля из России именно при посредничестве тех компаний, где он является бенефициаром или причастен к их деятельности… Также подозреваемый обсуждает с руководителями государственных органов РФ вопросы использования зависимости Украины от поставок угля с территорий, контролируемых т.н. "ЛНР" и "ДНР" как средства давления для восстановления энергоснабжения в оккупированный Крым в конце 2015 года", - написала генпрокурор.

Как сообщалось, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн, однако Печерский райсуд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.