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14:39 13.10.2021

Украина ожидает от США шага навстречу в обеспечении средствами ПВО и ПРО – Таран

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Украина ожидает от США шага навстречу в обеспечении средствами ПВО и ПРО – Таран

Украина ожидает от Соединенных Штатов шага навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", - сказал Таран журналистам в Киеве в среду.

Министр указал, что в ходе визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина они планируют обсудить имплементацию тех договоренностей, тех договоров, которые были подписаны в Вашингтоне.

"Потому что договоренности на бумаге - это одно, а их имплементация - это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации, и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем, и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", - пояснил Таран.

Теги: #сша #минобороны #пво #про
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