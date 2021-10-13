Украинец осужден в Москве за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 в ОАЭ

Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

"Приговором суда Ливенцову С.И. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили журналистам в Управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

Ливенцов признан виновным по статье "приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники" (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

По данным спецслужбы, следствием и судом установлено, что в 2019 году Ливенцов намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя "РД-33", устанавливаемого на военные самолеты типа МиГ-29), с целью его дальнейшего вывоза в Объединенные Арабские Эмираты.

17 октября 2019 года при передаче 8 тыс. долларов работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса Ливенцов был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Приговор в отношении него уже вступил в силу.