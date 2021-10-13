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12:44 13.10.2021

Стефанчук о подписании закона об олигархах: Мы обязательно найдем возможность решить этот вопрос

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Стефанчук о подписании закона об олигархах: Мы обязательно найдем возможность решить этот вопрос

Верховная Рада найдёт решение относительно подписания законопроекта об олигархах после рассмотрения 12-ти проектов постановлений, блокирующих эту возможность, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Давайте мы сначала отклоним те 12 постановлений (блокирующих подписание законопроекта спикером и передачу его на подпись президенту - ИФ)... Я думаю, что мы не будем цепляться за какие-то закорючки регламентные, а найдем правильное решение вместе, потому что нам важно, чтобы этот закон заработал", - объяснил Стефанчук в комментарии журналистам в среду.

"Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что нельзя то и это, но сегодня это требование времени, и мы должны сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и дальше мы перешли к формированию другого законодательства: антитрастового, законодательства, регулирующего деятельность политических партий, чтобы снизить влияние олигархов. Поэтому я думаю, что после того, как будет отклонено 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос (о подписании законопроекта об олигархах - ИФ) решить правильно", - добавил руководитель парламента.

Согласно Регламенту и Конституции, законопроект должен подписать спикер и передать документ на подпись президенту. При этом парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах в то время, когда спикером был еще Дмитрий Разумков. Следовательно, он и должен подписать этот законопроект. Cсогласно решению Конституционного суда Украины (КС) от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007) о толковании ст.94 Основного закона, все действия предыдущего председателя парламента являются юридически значимыми и требуют продолжения в случае необходимости. При этом толкование КС касается прежде всего спикеров разных созывов, а не одного и того же.

"Такой ситуации ещё не было, поэтому, я думаю, мы найдем вариант. В истории Верховной Рады был только один законопроект, который не был подписан председателем Верховной Рады Украины. И я очень не хотел бы, чтобы появлялись и другие. Потому что воля зала изъявлена, и это не правильно, чтобы один человек блокировал волю 280 народных депутатов", - отметил Стефанчук.

При этом он подчеркнул, что в Регламенте парламента нет нормы, согласно которой "только конкретный спикер" должен подписывать законопроекты. "Там просто сказано, что законы подписываются председателем Верховной Рады Украины", - добавил Стефанчук.

Теги: #деолигархизация #олигархи #закон #стефанчук
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