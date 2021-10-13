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12:13 13.10.2021

Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону имеют Сумская и еще три области – KSE

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Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону имеют Сумская и еще три области – KSE

Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону по COVID-19 в настоящее время имеют Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"К "красному" уровню эпидопасности, кроме Херсонской области, которая уже вошла в "красную" зону, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", - сказал руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на презентации в среду.

Он уточнил, что в Сумской области превышена занятость коек с кислородом и высокая динамика роста госпитализаций. "По четырем эпидпоказателям из пяти мы видим превышение. В этом регионе больше всего потенциально сложных ситуаций", - считает эксперт.

Теги: #прогноз #красная_зона #kse
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