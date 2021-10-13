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11:40 13.10.2021

Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

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Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Украина изучает юридическую сторону дела о задержании главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии и выбирает лучший алгоритм, который будет применять в этом случае, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще раз подчеркну, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины. А мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Потому когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться - это не только может быть экстрадиция, - тогда мы уже проинформируем вас", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Министр отметил, что Украина поддерживает постоянную связь с Саакашвили. "Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ, уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию, и мы знаем позицию адвокатов. И сейчас мы изучаем полностью юридическую сторону этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - указал Кулеба.

 

Теги: #кулеба #саакашвили
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