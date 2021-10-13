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11:19 13.10.2021

Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата" – Кулеба

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Лавров избегает встречи глав МИД стран "нормандского формата" – Кулеба

Украинская сторона пока не получала сигналов из РФ о готовности к встрече министров иностранных дел стран Нормандского формата, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если действительно результатом последнего разговора президента Франции и канцлера Германии с президентом России станет все-таки четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров, и он это сделает, а не снова найдет причину избежать этой встречи, я буду рад, я готов к этому разговору. Потому ждем сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к проведению такой встречи", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров всячески избегает встречи министров. "За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкий коллега, или французский коллега и спрашивали, готов ли я к встрече в Нормандском формате на уровне глав МИД, и каждый раз я им сразу без отлагательств говорил "готов". Но каждый раз эта встреча не происходила из-за того, что министр Лавров ее всячески избегает", - пояснил Кулеба.

Теги: #лавров #нормандский_формат #кулеба
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