Wizz Air намерена запустить 26 новых рейсов из 4 городов Украины

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11.

Как сообщила авиакомпания на пресс-конференции в среду, пять новых самолетов будут размещены в Киеве (дополнительно к трем уже базирующимся в столице), еще два самолета получат базу во Львове (дополнительно к одному авиасудну).

Wizz Air также планирует в 2021-2022 гг. запустить 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, 3 из Одессы и два из Харькова.

Помимо того на карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны - Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Как сообщалось, Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За это время на рейсах в/из Украины авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, обслужив 91 направление в 18 стран. Локальная команда Wizz Air в Украине состоит из более чем 140 человек, также в Украине базируется четыре самолета Wizz Air А320

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами - Арменией, Тунисом и Катаром - Соглашения о едином авиационном пространстве. Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры с Украиной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.