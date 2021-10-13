Контрразведка СБУ разоблачила коррупционные схемы при ремонте бронетехники

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, которое входит в структуру государственной корпорации "Укроборонпром".

Как сообщается на сайте спецслужбы в среду, контрразведчики установили, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны игнорировали этот факт.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов проведены обыски, найдена документация, подтверждающая противоправную деятельность, а также партия некачественных запчастей к бронетехнике, которые, по предварительной оценке экспертов, не соответствуют требованиям тендера.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.