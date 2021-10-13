Более ста таможенников из 9,4 тыс. провалили тестирование по квалифицированности и благонадежности

Государственная таможенная служба завершила экспериментальный проект по тестированию должностных лиц таможенных органов на предмет квалификации и благонадежности, в котором приняли участие 9,441 тыс. или 97% таможенников, сообщило Министерство финансов.

"Более сотни должностных лиц не прошли тестирование успешно. В отношении их будут приниматься соответствующие кадровые решения, в том числе расторжение контрактов и увольнение из таможенных органов", – указал Минфин на сайте.

При этом половина таможенников успешно прошла тестирование, относительно остальных ведомство намерено вести контроль за служебной деятельностью и запланировало учебные мероприятия по повышению квалификации.

"Таможенники проходили три уровня тестирования: на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности (в частности абстрактное, числовое, вербальное мышление), а также на благонадежность, что является психологическим тестом, предназначенным выявить должностных лиц с рисками склонности к нарушению установленных правил и непродуктивной поведения на рабочем месте", – добавили в министерстве.