Малочисленные профсоюзы пытаются дестабилизировать работу УЗ

Малочисленные профсоюзы пытаются оказать давление на руководство "Укрзализныци" (УЗ) в интересах определенных бизнес-групп, заявили в компании вечером во вторник.

"12 октября в отдельных локомотивных депо были попытки остановить движение поездов, ссылаясь на так называемую "итальянскую забастовку". В результате с опозданием почти на два часа отправился в рейс пассажирский поезд № 357 Киев - Рахов, также в пик сезона зерновых перевозок не отправились в рейс отдельные поезда с грузами аграрных компаний", - отмечается в сообщении на сайте УЗ.

В компании подчеркнули, что "Укрзализныця" находится в постоянном диалоге с профсоюзными организациями, членами которых являются около 300 тыс. железнодорожников. При этом отдельные профсоюзы, насчитывающие менее 1000 работников, пытаются дестабилизировать работу железнодорожной отрасли.

В настоящее время УЗ продолжает диалог с крупнейшим Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины: уже достигнуты компромиссные решения по ряду вопросов, в том числе обсуждается вопрос о следующем этапе индексации заработных плат.

"Попытки немногочисленных профсоюзов остановить движение поездов "Укрзализныця" расценивает как попытку дестабилизировать работу отрасли и оказать давление на руководство общества в интересах определенных бизнес-групп. О таких случаях будет проинформированы правоохранительные органы", - подчеркнули в УЗ.