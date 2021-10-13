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08:43 13.10.2021

Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

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Американский сенатор потребовала от руководства Facebook сохранить документы, связанные с обвинениями в адрес компании

Председатель Комитета Сената США по торговле Мария Кантуэлл призвала исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга сохранить все документы, связанные с разоблачительными показаниями бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хаген.

"Показания... вызывают серьезные опасения по поводу того, ввел ли Facebook в заблуждение общественность, федеральные регулирующие органы и наш комитет", - написала она.

Законодатель предупредила, что ее комитет продолжит "надзор и работу по разработке законодательства, направленного на защиту конфиденциальности потребителей, повышение безопасности данных и усиление федерального правоприменения для устранения цифрового ущерба".

На прошлой неделе Комитет по торговле уже подверг Facebook резкой критике, обвинив Цукерберга в том, что он стремится к более высокой прибыли, игнорируя безопасность пользователей, и потребовал от регулирующих органов расследовать обвинения осведомителя в том, что компания наносит вред психическому здоровью детей.

Бывший менеджер по продуктам Хаген в интервью телеканалу CBS сообщила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". Перед уходом из Facebook ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов, которые затем она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal.

На слушаниях в Сенате США Хаген заявила, что Facebook слишком полагается на искусственный интеллект для борьбы с ненавистническими высказываниями, дезинформацией и неподобающей рекламой для несовершеннолетних. Она также высказала мнение, что продукты Facebook вредны для детей, а компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.

Глава Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения бывшего менеджера.

"Мы глубоко озабочены такими вопросами, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", - говорилось в заявлении Цукерберга, опубликованном в Facebook.

По его словам, претензии Хаген безосновательны.

Теги: #сша #facebook #требование
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