События

16:58 12.10.2021

Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

2 мин читать
Чрезвычайную ситуацию объявили во Львовской области из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области принято решение о чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации во вторник, на сегодня в области работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тыс. пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

В сообщении отмечается, это связано с тем, что большинство бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договора на поставку природного газа.

"Сейчас мы видим, что только четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому ситуация, которая сложилась, может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне и это в свою очередь может серьезно сказаться на здоровье, жизни жителей области", - отметил заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.

В Львовской ОГА отметили, что поэтому, по решению комиссии, ситуацию в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и нанесла значительный материальный ущерб, признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Теги: #газ #чс #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 12.10.2021
В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

17:09 12.10.2021
"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

"Тарифный меморандум" угрожает замерзанием половине страны, ситуацию спасет только дешевый украинский газ - Тимошенко

13:30 12.10.2021
Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

Украине важно сохранить транзит российского газа - Зеленский

13:10 12.10.2021
Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

12:55 12.10.2021
Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

Украина должна остаться страной транзита газа – глава ЕК

11:42 12.10.2021
Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

11:30 12.10.2021
Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

Millstone&Co приобрела владельца лицензии на Бархановско-Подольскую газовую площадь

10:26 11.10.2021
Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнение

Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнение

11:24 09.10.2021
Во Львовской области два человека погибли в ДТП

Во Львовской области два человека погибли в ДТП

13:58 08.10.2021
Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре из-за цены на газ - исследование ФРУ

Компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре из-за цены на газ - исследование ФРУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Лозовой без газа осталась 191 многоэтажка

Прокуроры в суде просят об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

Украина сегодня доказывает в Гааге нарушение РФ иммунитета украинских военных кораблей - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Украина представила свою позицию на слушаниях в Гааге о захвате РФ украинских судов у Керченского пролива

Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

Прокуроры в суде просят об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

В Польше в хостеле была найдена умершей украинка - МИД

В Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже выстрелил в мужчину и его супругу - полиция

Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

Медведчук считает сфабрикованными все доказательства в деле о финансировании им терроризма

ЕС представит на саммите G20 пакет помощи Афганистану на сумму в 1 млрд евро - глава Еврокомиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА