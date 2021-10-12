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12:46 12.10.2021

Неравномерное распределение вакцин в пользу богатых стран приведет к массовой смертности в мире осенью - британский ученый

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Неравномерное распределение вакцин в пользу богатых стран приведет к массовой смертности в мире осенью - британский ученый

Ситуация, когда в богатых странах выдают жителям третью - бустерную - дозу вакцин от COVID-19 вместо того, чтобы делиться препаратами с прочими странами, приведет к многочисленным летальным исходам в мире этой осенью, заявил глава группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард.

"Более 95% населения в странах с низким уровнем доходов еще только предстоит получить первую дозу препарата, в то время как свыше 60% вакцинированы в странах с высоким уровнем доходов. Мы защищены, а они (жители более бедных стран - ИФ) нет", - приводит его слова издание The Guardian.

"Для эффективного изменения в этом году уровня мировой смертности недостаточно лишь пообещать поделиться дозами - 1 млрд доз, которые пообещали на саммите G7 в июне; нам надо в самом деле дать их тем, кому грозит риск летального исхода, и прививать их до того, как они встретятся с вирусом", - пояснил ученый.

В то же время он выразил удовлетворение в связи с тем, что в течение месяца 50% населения Земли получит как минимум одну дозу вакцины.

Поллард отметил, что поставки вакцин в наименее развитые страны улучшаются и, вероятно, "станут лучше", но для многих сотен тысяч людей этого будет недостаточно скоро".

Также он вновь подчеркнул, что при распределении вакцин приоритет должен отдаваться не лицам, кто может получить бустерную дозу, а тем, кто еще не вакцинирован.

Теги: #коронавирус
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