В Киеве начался саммит Украина-ЕС с участием Зеленского и руководства ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен начали заседание XXIII саммита Украина - ЕС, который проходит в Киеве.

Как сообщает Офис президента Украины, утром руководители институтов ЕС прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.

В рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и ЕС. По его результатам будет принято совместное заявление.

Президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.