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09:25 12.10.2021

Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

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Министерская встреча в нормандском формате возможна в ближайшие недели - Елисейский дворец

Министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели, заявили в понедельник в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Эти два телефонных разговора помогли тщательно подвести итоги по поводу разных мер, согласованных на саммите в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что участники состоявшихся в понедельник телефонных разговоров согласились, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей решений, достигнутых на том саммите. "Стороны согласились для выполнения этой задачи организовать в ближайшие недели министерскую встречу между Францией, ФРГ, Россией и Украиной", - подчеркивает Елисейский дворец.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и "нормандского" саммита", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в понедельник в Киеве сообщили о состоявшемся разговоре в режиме видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским, Меркель и Макроном.

Теги: #нормандский_формат #франция
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