Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

Спасатели локализовали пожар на ул. Костельной в центре столицы неподалеку Майдана Независимости, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 8:14 пожар на площади 200 кв.м локализован. Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.