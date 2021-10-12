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08:52 12.10.2021

Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

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Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

Спасатели локализовали пожар на ул. Костельной в центре столицы неподалеку Майдана Независимости, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 8:14 пожар на площади 200 кв.м локализован. Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.

Теги: #киев #украина #пожар #центр
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