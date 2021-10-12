На Херсонщине зафиксировали 349 новых случаев коронавируса

В Херсонской области за 10 октября зафиксировано 349 новых случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1507 человек, сообщается на странице Херсонской областной госадминистрации в Facebook.

"За последние сутки проведено 988 ПЦР-исследований, 131 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1893 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 349 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 202 женщины и 147 мужчин. Среди них 24 ребенка и 10 медицинских работников", - говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "307 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 42 человека".

Отмечается, что за сутки умерли 29 человек.

"Поэтому сейчас в области 47 440 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 38 720 человек победили недуг, 7213 человек инфицированы COVID-19, 1507 человек умерли", - резюмировали в ОГА.