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21:13 11.10.2021

Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера и назначил Ермакова и.о. главы правления банка

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Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера и назначил Ермакова и.о. главы правления банка

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера по его заявлению от 11 октября, и.о. главы правления банка назначен Сергей Ермаков.

"11 октября 2021г., во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета Укрэксимбанка о возможных мероприятиях (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021г. о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Так, номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию набсовету прекратить полномочия Мецгера на основании ч.1 ст.39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - говорится в сообщении.

В связи с увольнением главы правления, номинационный комитет назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности главы правления банка с 12 октября 2021г. на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть выбрано по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022г.

Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

11 октября Мецгеру, а также двум другим фигурантам дела о нападении на журналистов, избрали меру пресечения. В частности, Мецгера отправили под ночной домашний арест.

 

Теги: #укрэксимбанк #мецгер #увольнение
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