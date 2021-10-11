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19:18 11.10.2021

В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

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В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

Эксперты ВОЗ в понедельник порекомендовали людям с ослабленным иммунитетом делать третью дозу любой из одобренных организацией вакцин от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

В Стратегической консультативной группе экспертов (СКГЭ) ВОЗ заявили, что людям с иммунодефицитом должна быть предложена дополнительная доза вакцины, так как двух доз в их случае может быть недостаточно, и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Также в СКГЭ посоветовали людям старше 60, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm, сделать третью прививку.

Тем не менее эксперты отметили, что на данный момент не могут порекомендовать "бустерную" дозу для всех слоев населения. Более того, прежде чем начинать такую ревакцинацию населения, страны должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами компонента.

На данный момент третьи дозы вакцины уже вводят разным категориям населения в нескольких странах мира. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

В список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.

Теги: #вакцинация #мир #рекомендация #вооз
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