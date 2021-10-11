В Украине похолодает, дожди во вторник пройдут на западе страны

Сухую погоду в большинстве областей во вторник продолжит определять поле повышенного атмосферного давления; на западе страны атмосферный фронт обусловит дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, на юге и востоке до 18°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 октября самая высокая температура днем была 24,8 в 1907г., самая низкая ночью -4,9 в 1898г.

В среду в Украине - дожди, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях днем местами значительные дожди; ночью в западных, большинстве северных и восточных областей без существенных осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, на юге страны до 11°, в западных и северных областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в юго-восточных областях 12-17°.

В Карпатах дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем 13 октября дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.