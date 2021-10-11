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11:47 11.10.2021

Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

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Украина впервые отправила контейнеры с малиной в США и Канаду

Украинские экспортеры в 2021 году впервые отправили в США и Канаду по одному морскому контейнеру с замороженной малиной, данное событие важно для отечественных производителей, поскольку на рынках этих стран данная ягода традиционно стоит дороже, чем в других регионах мира.

Как сообщается на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) в понедельник, важность этого события для развития производства и заморозки ягоды в Украине поясняется высоким уровнем требований к качеству продукции и логистике, которые были успешно преодолены украинскими поставщиками в этом году.

"По одной партии малины было отправлено в Канаду и в США в размере одного морского контейнера. Логистика заняла около полутора месяцев, а покупатель остался доволен качеством поставленной продукции и рассматривает возможность продолжения сотрудничества с украинскими поставщиками на постоянной основе", – говорится в сообщении ассоциации.

УПОА уточнила, что более высокая импортная цена на ягоды в США и Канаде обусловлена высокими требованиями к качеству продукции, для подтверждения которых украинские экспортеры прошли сертификацию в FDA (The United States Food and Drug Administration).

"На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении и около 65% в натуральном. Однако Украина традиционно экспортировала замороженную малину преимущественно в Польшу, которая хорошо зарабатывает на реэкспорте украинской малины в другие страны мира", - приводит организация слова экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

По данным УПОА, США импортирует замороженную малину из Чили, Мексики и Сербии, а Канада - из Чили, Сербии, США и Мексики.

Ориентировочная грузоподъемность стандартного контейнера 40-футового морского контейнера - 27 тонн.

"Соответственно, для Украины, которая входит в пятерку крупнейших мировых экспортёров замороженной малины, очень важно закрепиться на этих двух важнейших рынках сбыта. Особенно это важно на фоне ожидаемого роста объемов производства всех видов ягод в 2022-2024 гг. Остаётся надеяться, что расти будет не только объем, но и качество производимых ягод", - подытожила ассоциация в сообщении.

Согласно данным на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в 2020 году Украина произвела 35 тыс. тонн этой ягоды, заняв седьмое место в мире по объемам ее производства. 89% данной ягоды были выращены в хозяйствах населения.

В прошлом году Украина экспортировала 539 тонн малины, что составляет 2% от общего объема ее производства. При этом практически единственным потребителем украинской свежей малины была Польша.

Теги: #сша #канада #малина #транспортировка
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