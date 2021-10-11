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04:27 11.10.2021

Во время пожара в Киеве спасателями было эвакуировано 6 человек, из них 3 детей

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Во время пожара в Киеве спасателями было эвакуировано 6 человек, из них 3 детей

Во время ликвидации пожара в многоэтажном доме в Киеве на безопасное расстояние было выведено 6 человек, из них 3 детей, сообщили в ГСЧС.

"Во время разведки, с одной из квартир на 15 этаже было выведено 6 человек, из них 3 детей… Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на странице в Фейсбук ГСЧС в г.Киеве.

По информации спасателей, пожар на 9 этаже 16-этажного жилого дома на пр-те Оболонском, 13 в Оболонском районе столицы возник в воскресенье, 10 октября. Горение началось с мусора и личных вещей в общем коридоре с распространением на двери лифта и двери общего коридора. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 17:00 пожар был локализован на площади 18 кв. м и в 17:08 - ликвидирован. В результате пожара повреждены были двери обоих лифтов, 3 двери общего коридора, закопчены стены и потолок этажа, повреждены телекоммуникационные системы.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 человек личного состава.

Причину возникновения пожара устанавливать правоохранительные органы.

 

Теги: #киев #эвакуация #пожар
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