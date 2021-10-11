Вооруженные рейдеры совершили нападение на фермера в Запорожской области

В Пологовском районе Запорожской области совершено нападение на фермерское хозяйство. У задержанных злоумышленников изъяты пистолеты, ружья и патроны, сообщает Отдел по связям с общественностью ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По информации пресс-службы ведомства, 7 октября в Пологовское районное управление полиции (Запорожская обл.) поступило сообщение о том, что на территорию фермерского хозяйства села Благодатное прибыла группа молодых людей на трех автомобилях и угрожала оружием руководству хозяйства и его сотрудникам.

Прибыв на место, правоохранители установили, что прибывшие - группа молодых мужчин возрастом от 23 до 31 лет - жители Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным следствия, они принуждали главу фермерского хозяйства переоформить право собственности имущества и отдать свою часть фермерского комплекса. При этом они угрожали оружием и порезали колеса трактора и нескольких служебных автомобилей хозяйства.

Нарушители задержаны. Полиция изъяла у них четыре гладкоствольных ружья, три травматических пистолета, десятки патронов.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием) и по ч.2 ст.355 УК Украины (Принуждение к исполнению гражданско–правовых обязательств).

Также следствие направило в суд ходатайство об аресте трех автомобилей "TOYOTA Land Cruiser", на которых передвигались злоумышленники.