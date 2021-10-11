Носовая часть подлодки ВМС США "Коннектикут" получила серьезные повреждения в ходе подводного столкновения

Корпус носовой части атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, получил большие повреждения, сообщили в соцсетях американские эксперты.

"Согласно первым полученным данным, корпус головной части USS Connecticut серьезно поврежден. Ждем фотографий", - говорится, в частности, на странице SubBrief.

По сообщению ВМС США, на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, куда в пятницу зашла поврежденная атомная подлодка после произошедшего 2 октября инцидента, отправлена группа военных специалистов для осмотра повреждений и установления их источника.

По имеющимся данным, ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены, поэтому в случае серьезных проблем подлодку придется перенаправлять на базы на тихоокеанском побережье США.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

По сообщению ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Указывалось также, что ее ядерная установка не пострадала.

После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, речь не идёт о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.