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22:30 10.10.2021

Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

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Blue Origin переносит суборбитальный полёт с туристами на борту из-за плохой погоды на 13 октября

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin переносит пилотируемый суборбитальный полёт четырёх космических туристов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания в своём твиттере в воскресенье.

"Из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе мы переносим 18-й полёт New Shepard на среду, 13 октября. Пуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 по Киеву - ИФ)", - говорится в сообщении компании.

В составе экипажа 18-го полёта суборбитальной ракеты New Shepard в космос отправятся известный актёр Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, а также бывший инженер NASA, сооснователь Planet Labs Крис Бошуайзен и предприниматель Глен де Ври.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал владелец компании - Джефф Безос.

Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.

Теги: #сша #космос #полет #туристы
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