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16:46 10.10.2021

Госпитализированного президента Чехии поместили в отделение интенсивной терапии

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Госпитализированного президента Чехии поместили в отделение интенсивной терапии

Президент Чехии Милош Земан, который был госпитализирован в воскресенье, находится в отделении интенсивной терапии в военном госпитале в Праге, сообщил журналистам лечащий врач Земана Мирослав Заворал.

"Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии при госпитале военного университета в Праге", - сказал врач. Он добавил, что Земан не разрешил ему сообщить прессе о поставленном врачами диагнозе.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан в воскресенье был госпитализирован. Европейские СМИ отмечают, что Земан попал в больницу вскоре после встреча премьером Чехии Андреем Бабишем, партия которого проиграла парламентские выборы.

Сразу после госпитализации президента, источники заверили пражских журналистов, что речь идет о плановой госпитализации.

В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней.

В Чехии после парламентских выборов именно президент принимает решение, кому поручить формирование правительства. Выборы в стране прошли в пятницу и субботу. На них оппозиционный альянс сумел победить партию Бабиша.

Теги: #чехия #земан
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