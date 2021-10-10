На Обуховщине 60 работников полиции привлечены к обеспечению порядка во время митинга

В село Козин, что на Обуховщине (Киевская обл.) прибыло 60 работников полиции, чтоб обеспечивать публичный порядок во время проведения мирной акции, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области в субботу.

"В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране", - указано в сообщении.

Отмечается, что между участниками акции начался словесный конфликт, который полицейские быстро прекратили.

При этом, в полиции не уточнили, где именно проходил протест. Однако сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Фейсбуке, что митингующие прорывались в дом экс-президента Украины Петра Порошенко.