Кличко: От стабильности в Украинском государстве зависит и стабильность всей Европы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что от стабильности в Украинском государстве зависит и стабильность всей Европы на выступлении в Лейпциге во время мероприятий по случаю годовщины начала мирной революции 1989 года в ГДР.

"Не надо об этом забывать. Европейское сообщество заинтересовано в том, чтобы Украина успешно продвигалась в направлении зрелой и эффективной демократии", - цитирует Кличка пресс-служба.

Он подчеркнул, что Украина и Восточная Германия (бывшая ГДР) имеют общий исторический опыт как страны, на протяжении многих лет находились под тоталитарным режимом. И оба государства пережили политические потрясения и завоевали свое право на свободу и демократию.

"Мы, украинцы, никогда не оставляли стремление жить в своей, независимой, действительно демократической и свободной стране. За реализацию этого идеала отдали жизни миллионы моих соотечественников - жертвы политических репрессий, голодоморов и войн… Мой народ заплатил высокую цену за независимость своего государства. За право строить в ней демократию. Строить страну, в которой мы мечтаем жить", - сказал Кличко.

Он отметил, что Революция Достоинства, агрессия России и оккупация ею значительной территории Украины заставили украинский народ понять, что за свободу надо бороться - всегда и бескомпромиссно.

"Революция Достоинства продемонстрировала цивилизационный выбор украинского народа. Это - европейская модель, основанная на демократических ценностях. За этот выбор, за идеалы погибли 100 Героев Небесной сотни. За него отдают сегодня жизнь наши патриоты на Востоке Украины", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в Украине хорошо понимают, что невозможно построить развитое европейское государство без системных структурных реформ.

Кличко также подчеркнул важность развития первичной демократии, местного самоуправления.

"Я уверен, что без развития местного самоуправления, расширения полномочий, сферы компетенции местных органов власти невозможно демократическое развитие страны в целом. Политическая конкуренция, свободное соревнование идей и мыслей являются составными демократии", - подчеркнул мэр Киева.

Он поблагодарил европейских партнеров за помощь и поддержку европейского выбора Украины.

"Мы понимаем, что никто, кроме нас самих - украинцев - не изменит наше общество и наше государство. В то же время, важно, чтобы мы опирались на поддержку и лучшие практики наших друзей и партнеров. В этом, в частности, заключается очень важная часть нашего сотрудничества с городом-побратимом Лейпцигом. Ваши достижения стимулируют нас к дальнейшим шагам, направленных на развитие еще молодой украинской демократии ", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, в 2021 году Киев и Лейпциг отмечают 60 годовщину подписания Соглашения о побратимстве. 9 октября мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Лейпцига Буркхардом Юнгом, который также возглавляет Ассоциацию городов Германии, открыли Дни Киева в Лейпциге.