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17:14 09.10.2021

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

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Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Народный депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє") токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - написала Янченко в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, утром 8 октября в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский.

Теги: #поляков #причина #смерть
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