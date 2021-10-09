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14:49 09.10.2021

Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов ИГИЛ

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Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов ИГИЛ

Представители движения "Талибан" исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГИЛ в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГИЛ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе (Катар).

Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГИЛ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны. До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.

 

Теги: #сша #игил #талибы
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