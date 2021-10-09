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10:10 09.10.2021

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до пяти человек, ведутся поиски еще троих пострадавших

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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до пяти человек, ведутся поиски еще троих пострадавших

В Батуми спасатели уже почти 24 часа в непрерывном режиме продолжают поиски людей, находящихся под завалами обрушившегося в пятницу подъезда жилого корпуса.

"Спасательные работы продолжаются и сейчас. К сожалению, спасатели нашли тела пятерых жильцов. Продолжаются поиски еще троих человек", - сказал утром в субботу журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Он сообщил, что задержаны владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

"Только суд и эксперты установят причины обрушения дома, но мы имеем право задержать подозреваемых", - сказал министр.

МВД Грузии ведет расследование по факту обрушения жилого дома.

Теги: #обрушение #батуми #дом
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